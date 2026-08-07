El romance menos pensado: Roberto García Moritán, ex de Pampita, habría comenzado una relación con Emily Ceco de Love Is Blind

Roberto García Moritán, reconocido empresario y exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a situarse en el centro de la escena mediática tras difundirse imágenes que lo muestran junto a Emily Ceco, exparticipante de la primera temporada del reality show Love is Blind Argentina (Netflix). La información, revelada inicialmente en LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, detalla que el vínculo entre ambos sería incipiente, habiéndose iniciado hace aproximadamente tres o cuatro semanas tras un encuentro fortuito en la emisora Radio Tú, donde ambos fueron invitados.

La periodista Pilar Smith, quien dio a conocer la primicia, señaló que el acercamiento entre ambos se consolidó a través de las redes sociales. “Se empezaron a seguir en Instagram y después él, por privado, le pidió el teléfono. Like de acá, fueguito de allá, todo buena onda”, precisó Smith durante la emisión televisiva, al tiempo que se exhibían registros audiovisuales de la pareja mientras caminaba por las calles del barrio porteño de Palermo con destino al domicilio del empresario.

Roberto García Moritán y Emily Ceco fueron grabados juntos en Palermo

La relación captó especial atención pública no solo por el perfil político y mediático de Moritán, tras su separación de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, sino también por la historia personal de Ceco. La joven cobró una significativa notoriedad en los últimos meses tras denunciar a su exesposo Santiago Martínez por violencia de género. El caso concluyó en una condena judicial de 15 años de prisión para Martínez, dictada tras comprobarse delitos de privación ilegítima de la libertad y tentativa de femicidio.

Sin embargo, la cobertura mediática no se limitó únicamente a Ceco, sino que durante la misma jornada, panelistas del programa LAM sumaron versiones sobre otros supuestos encuentros del empresario, vinculándolo nuevamente con la diputada nacional y figura del espectáculo, Virginia Gallardo. Según afirmó el panelista “Pepe” Ochoa, existían testimonios de vecinos sobre visitas recurrentes al edificio donde reside García Moritán, con lo que especularon sobre un supuesto juego a dos puntas. Estas versiones fueron reforzadas por la mención de una supuesta dinámica de encuentros nocturnos, un relato que, no obstante, fue desmentido categóricamente por los involucrados.

Roberto García Moritán estaría entre Emily Ceco y Virginia Gallardo

Ante el impacto de la difusión de estas imágenes y las especulaciones sobre su vida sentimental, el exfuncionario utilizó sus redes sociales para emitir un descargo enérgico. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, García Moritán calificó de falsas las informaciones circulantes y arremetió contra la labor periodística del sector. “Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mierda todo el tiempo”, manifestó el empresario, quien además aprovechó la plataforma para cuestionar la veracidad de los reportes sobre sus vínculos personales. En relación específica con Virginia Gallardo, el empresario ya señaló anteriormente en diálogo con Infama (América TV) que solo mantienen un vínculo de amistad.

El exlegislador, lejos de mostrarse conciliador, vinculó el interés mediático hacia su persona con sus ambiciones políticas de cara al próximo año, donde prevé competir por la Jefatura de Gobierno porteño. Finalmente, el empresario remarcó su estado civil actual, con lo que enfatizó ante sus seguidores y la prensa que se encuentra soltero y enfocado en su trayectoria pública, con lo que concluyó con las especulaciones sobre posibles relaciones amorosas estables.