Luis Caputo aclaró sus dichos sobre la industria tras las críticas de empresarios: “Jamás dije tarados”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró este viernes sus dichos sobre la industria. El funcionario había apuntado contra aquellos que criticaron la apertura comercial como una medida que perjudicó al sector y los calificó de “tarados”.

Sin embargo, esta tarde negó sus dichos. “Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”, señaló.

El pasado miércoles, durante un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, Caputo defendió el programa económico de la gestión libertaria ante las críticas que recibió por la crisis que atraviesan algunos sectores de la economía. De la mano de los dólares que generan la energía, la minería, el agro y la industria del conocimiento, el funcionario afirmó que esa dinámica terminará por derramarse con el tiempo sobre el resto de la economía.

Sus palabras generaron una fuerte reacción del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini Germán Adrasti

Ante ello, se refirió a la industria, y sostuvo que, más allá de las críticas recibidas, el sector cayó 10% durante las gestiones anteriores de gobierno. “La caída fue a pesar de estar subsidiados en tarifas y subsidiados por todos los argentinos. Porque todos los boludos [sic] como nosotros pagamos las cosas dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces lo que valía. A pesar de la gente que pagaba el doble, un cuádruple de lo que valía, a pesar de que se les subsidiaba la energía y todo, la industria cayó 10%”, expresó.

Y sumó: “Para todos los tarados que hablan de la industria. El comercio también cayó, la construcción también cayó en estos 12 años y eso que se gastaron 15 puntos de producto en obra pública que ya sabemos a dónde fue”.

Sus palabras generaron una fuerte reacción del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, empresarios textiles y pymes. Ante ello, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, realizó una publicación en redes sociales.

Ayer el Ministro @totocaputo dijo una verdad económica muy importante.



Entre 2012 y 2023 en Argentina se castigó a toda la economía, especialmente al campo y a los consumidores, para supuestamente "ayudar" a la industria.



Argentina aplicó algunas de las formas más extremas de… https://t.co/UEyYnfVNej — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) August 7, 2026

“Ayer el ministro @totocaputo dijo una verdad económica muy importante. Entre 2012 y 2023 en Argentina se castigó a toda la economía, especialmente al campo y a los consumidores, para supuestamente ‘ayudar’ a la industria. La Argentina aplicó algunas de las formas más extremas de proteccionismo. Se aisló del mundo y distorsionó completamente el sistema de precios con subsidios, impuestos y un conjunto de políticas que generaron déficits, inflación, brecha cambiaria y estancamiento”, detalló.

Sostuvo que, con ese modelo, la producción industrial “cayó 9,6%”. Luego le contestó a Rappallini, que señaló que “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante”.

“Estimado @MRappallini, lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política pro industria. Es una verdad”, justificó Daza.

Caputo aclaró sus dichos sobre la industria Captura

“Toto y todo el equipo económico somos pro industria: una industria eficiente, competitiva, dinámica, que crezca aprovechando sus ventajas comparativas y las oportunidades que ofrece el mundo. Somos pro industria, pro campo, pro minería, pro todos los sectores. Somos pro mercado!”, sumó.

El mensaje fue compartido por Caputo, quien añadió su propio comentario: “Es exactamente como dice @JoseLuisDazaAR. Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”.