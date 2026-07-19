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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 20 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 20 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 20 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:09 y se pone a las 18:13.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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