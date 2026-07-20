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El Gobierno no decretará feriado y prepara un festejo protocolar para recibir a la selección

Habrá un recibimiento esta tarde en el aeropuerto de Ezeiza con Granaderos y sin la presencia de Milei

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Cecilia Devanna
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El presidente argentino Javier Milei corre en un campo durante una concentración en San Lorenzo, en febrero pasado
El presidente argentino Javier Milei corre en un campo durante una concentración en San Lorenzo, en febrero pasadoRodrigo Abd - AP

Con el feriado anunciado por el presidente Javier Milei desactivado, en el Gobierno preparan un recibimiento “protocolar” en Ezeiza para el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico que aterrizará esta tarde en el país. El agasajo, previsto para las 18, aproximadamente, será sin presencia del Poder Ejecutivo.

Según pudo saber LA NACIÓN, en la pista de aterrizaje del aeropuerto Ministro Pistarini habrá un recibimiento como el que reciben los jefes de Estado, con presencia de Granaderos, Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú. Desde allí los juzgadores se dirigirán al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, y luego cada uno seguirá camino a un destino propio.

Según fuentes oficiales, hubo un intercambio entre un allegado a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, con dirigentes de la AFA para coordinar la llegada del seleccionado. De ese diálogo se conoció que la decisión de los jugadores fue que no querían un festejo masivo. “Agradecieron y explicaron que preferían no tener los festejos”, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por LA NACION.

Desde semanas atrás, Milei había puesto a disposición la Casa Rosada para recibir al equipo, si es que los jugadores así lo deseaban. Ayer, el Presidente, anunció un feriado para el día que se dispusiera la celebración. Finalmente, se dará marcha atrás y mañana habrá actividad normal.

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