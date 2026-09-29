Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:14 y se pone a las 19:34.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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