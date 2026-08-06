LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:18 y se pone a las 19:01.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era
    1

    La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”

  2. Qué dijo Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona
    2

    Qué respondió Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona

  3. Una bienvenida inesperada: en Italia ovacionaron a Mastantuono, que busca sumar minutos (y goles)
    3

    El caluroso recibimiento a Franco Mastantuono en Italia: jugará en la Fiorentina

  4. La divertida reflexión de Almeyda sobre Messi antes de enfrentarlo por la Leagues Cup
    4

    Matías Almeyda, antes de enfrentar a Lionel Messi: “¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más?"