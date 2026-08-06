Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:18 y se pone a las 19:01.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.