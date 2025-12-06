Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 7 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 7 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:43 y se pone a las 20:09.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
