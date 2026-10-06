Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:05 y se pone a las 19:39.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.