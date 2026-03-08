Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 9 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:32.
Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Video: la reacción de George Russell por la maniobra de Colapinto en Australia y los “reflejos de gato”
- 2
El dueño de Inter Miami informó cuánto le paga a Lionel Messi en el año por todo concepto
- 3
Piden procesar a un empresario de medios por haber extorsionado a Lilia Lemoine con fotos íntimas
- 4
Día de la Mujer: del mensaje de Icardi a la China Suárez al saludo por duplicado de Maxi López