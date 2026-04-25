Hay alerta amarilla por vientos y tormentas para este sábado 25 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 25 de abril una serie de alertas de nivel amarillo por vientos fuertes y tormentas, que alcanzan a tres provincias. En algunos casos, esto implica la posible presencia de fenómenos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta amarilla por vientos rige para el sur de Chubut y prevé que la zona sea afectada por vientos con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora, principalmente en sectores más elevados.

En áreas próximas a la cordillera, las ráfagas podrían incluso alcanzar los 100 kilómetros por hora, y no se descarta la reducción de visibilidad por polvo levantado por el viento. Se espera que este fenómeno continúe durante toda la tarde del sábado, aunque el domingo ya se encuentra sin ninguna advertencia al respecto.

Frente a estos escenarios, se aconseja seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar refugiarse debajo de estructuras inestables como carteles o árboles. También se recomienda preparar un kit de emergencia y mantener los dispositivos electrónicos cargados.

Las previsiones del SMN para este sábado

Por otro lado, una alerta amarilla por tormentas afecta el sur de Córdoba y el este de San Luis. En esas regiones se esperan precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulaciones entre 50 y 80 centímetros, que podrían ser superadas en forma puntual.

Frente a estos escenarios, el SMN difundió una serie de recomendaciones, entre las cuales figuran: salir solo si es necesario, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar refugiarse debajo de estructuras inestables como carteles o árboles. También se recomienda preparar un kit de emergencia y mantener los dispositivos electrónicos cargados.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 23°C. La jornada comenzará nublada, pero el cielo dejará de estar encapotado a partir del mediodía. Para el domingo se prevé cielo también nublado pero con la vuelta de lluvias y actividad eléctrica.

La Ciudad tendrá un arranque de fin de semana bastante nublado

En la provincia de Buenos Aires, se prevé un pronóstico bastante parecido, con una mínima de 14°C y una máxima de 22°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado al mediodía y algo nublado hacia el cierre del día. Podrían haber chaparrones aislados más cerca del domingo.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 21°C y 15°C en Catamarca; 27°C y 19°C en Chaco; 18°C y 4°C en Chubut; 19°C y 12°C en Córdoba; 27°C y 19°C en Corrientes; 21°C y 11°C en Entre Ríos; 27°C y 21°C en Formosa; 17°C y 13°C en Jujuy; 20°C y 5°C en La Pampa; 20°C y 13°C en La Rioja; y 20°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 20°C en Misiones; 19°C y 7°C en Neuquén; 20°C y 7°C en Río Negro; 18°C y 13°C en Salta; 20°C y 6°C en San Juan; 19°C y 9°C en San Luis; 12°C y 4°C en Santa Cruz; 21°C y 11°C en Santa Fe; 20°C y 15°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 18°C y 14°C en Tucumán.