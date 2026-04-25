Alerta por un ciclón extratropical en el AMBA: a qué hora llega y qué se espera para este domingo

Un ciclón extratropical llegará este domingo a gran parte de la provincia de Buenos Aires y todo su área metropolitana (AMBA), lo que ocasionará vientos intensos y lluvias aisladas. El fenómeno climático llega desde la Patagonia, arrastrando una masa de aire frío de origen polar, por lo que se espera un marcado descenso en las temperaturas para las próximas horas.

El ingreso de este fenómeno a las costas del mar argentino generará condiciones inestables en la región central del país, ya que la combinación de baja presión y aire frío de origen polar favorece la formación de vientos persistentes, de acuerdo con lo informado por el sitio especializado Meteored.

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia. Esta advertencia implica la “posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños y riesgos de interrupción momentánea de actividades”.

La zona central del país se encontrará bajo alerta amarilla este domingo

El comunicado anticipa ráfagas que alcanzarán los 100 kilómetros por hora en la zona costera y valores cercanos a los 70 kilómetros por hora en el conurbano bonaerense.

Las zonas más expuestas, bajo alerta naranja, se ubican sobre la línea costera, particularmente entre Bahía Blanca y el Partido de la Costa. Allí se espera el núcleo más intenso del temporal y ciudades como Mar del Plata aparecen entre las más comprometidas.

El organismo oficial recomendó a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. También pidió evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Respecto a las precipitaciones, se registrarán lluvias y chaparrones aislados durante el domingo 26 de abril. El sector más comprometido será el centro-sudeste de la provincia, donde se prevén acumulados de entre 15 y 30 milímetros. Estos valores no representan un riesgo significativo por sí mismos, pero se suman al contexto dominado por el viento fuerte.

El sitio epecializado Meteored anticipó la llegada del ciclón a la Provincia

El cambio de temperatura, consecuencia del fenómeno, se percibirá con fuerza en el inicio de la semana próxima. Las marcas térmicas descenderán de manera marcada tras el paso del frente frío e incluso se podría dar lugar a las primeras heladas del año en distintos puntos.

El tiempo para el fin de semana en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, el sábado 25 registrará una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 22°C. El domingo 26 presentará una máxima de 17°C y una mínima de 14°C. Durante la mañana se esperan lluvias y chaparrones aislados con una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento.

El pronóstico del SMN para la Ciudad durante el fin de semana

En el conurbano bonaerense, el sábado 25 tendrá una máxima de 22°C y una mínima de 12°C. El domingo 26 presentará una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 12°C.