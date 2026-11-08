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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 31; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 9 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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