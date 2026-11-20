Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 20:10.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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