Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 20:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: