Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará algo nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado con bruma y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: