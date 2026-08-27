Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre -1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:24 y se pone a las 18:53.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: