Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 20:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día