Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 12 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 12 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 18:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con humo y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. El día que cambió el mundo: las imágenes y videos más impactantes del 11-S
    1

    El día que cambió el mundo: las imágenes y videos más impactantes del 11-S

  2. Recuperan una carta de 1833 que relata la ocupación británica de las Islas Malvinas
    2

    Recuperan una carta de 1833 que relata la ocupación británica de las Islas Malvinas

  3. Lo que dijo un alto directivo de Barcelona sobre la fallida transferencia de Julián Alvarez
    3

    Deco, director deportivo de Barcelona: “¿Julián Alvarez? El Barça no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir”

  4. El Banco Central registró la menor compra semanal de dólares del año
    4

    El Banco Central registró la menor compra semanal de dólares del año