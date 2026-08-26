Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:49.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con lluvia débil y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.