Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de agosto, la temperatura rondará entre 18 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:49.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con lluvia débil y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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