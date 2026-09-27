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Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 27; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ceres para el 28 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 28 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará con nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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