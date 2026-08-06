Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 18:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con tormenta fuerte y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.