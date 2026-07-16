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Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de julio, la temperatura rondará entre 17 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 17 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 17 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 17 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 18:18.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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