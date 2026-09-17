Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 25; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Argentina le ganaba a Paraguay en el debut de los Suramericanos, pero dos golazos enmudecieron el estadio
    1

    Juegos Suramericanos: la selección argentina de fútbol perdió ante Paraguay en el debut

  2. Una mujer de 34 años denunció que recibió quimioterapia por una década por un cáncer que no tenía: "Me arruinaron la vida"
    2

    Una mujer de 34 años denunció que recibió quimioterapia por una década por un cáncer que no tenía: “Me arruinaron la vida”

  3. Una provincia se enfrenta a un riesgo mayor y se prepara para “atender lo inesperado”
    3

    Súper Niño: una provincia se enfrenta a un riesgo mayor y se prepara para “atender lo inesperado”

  4. La remera que eligió Lali Espósito para su arribo al Festival de San Sebastián
    4

    “Las Malvinas son argentinas”: la remera que eligió Lali Espósito para su arribo al Festival de San Sebastián