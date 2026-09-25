Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.