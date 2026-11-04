Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:29.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día