Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 9 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:50.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.