Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 1 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 28;

El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 1 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

