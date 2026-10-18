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Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 10 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 19 de octubre
El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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