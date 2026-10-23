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Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 24 de octubre
El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 19:24.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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