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Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 25 de octubre
El pronóstico del tiempo para El Trebol para el 25 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará cubierto con chaparrón de lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 19:25.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con chaparrón de lluvia y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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