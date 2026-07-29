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Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de julio, la temperatura rondará entre 14 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 30 de julio
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 30 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 30 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 18:24.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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