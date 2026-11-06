Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día