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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de abril, la temperatura rondará entre 18 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 16 de abril
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 16 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 16 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 18:45.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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