Eduardo Sacheri con Juana Viale: “Los seres humanos somos prejuiciosos”

Este domingo, durante su visita a Almorzando con Juana Viale (eltrece), Eduardo Sacheri presentó su más reciente ensayo: Los días de la Constitución 1852-1880. Allí explicó los desafíos que enfrentó para escribir sobre la historia argentina y utilizó una comparación actual sobre las críticas que recibió este país por ser presuntamente “racista”, tras la final del Mundial 2026. “Los seres humanos somos prejuiciosos”, dijo.

El autor remarcó que para “entender el pasado necesitás distanciarte del presente” e insistió en que cuando los hechos se “dejan atrás” se puede reflexionar al respecto; si no, ocurren “las injusticias”.

Eduardo Sacheri aseguró que para estudiar la historia hay que dejar atrás los prejuicios (Fuente: captura de imagen - eltrece)

“Por eso ves que en la selección argentina no juegan jugadores negros desde 10.000 kilómetros y decís: ‘Qué país racista’. Eso se generalizó como concepto a partir del punto de… Miro desde mi presente, a partir del presente de mi sociedad, a otra sociedad a la que no comprendo, la juzgo y saco conclusiones nefastas”, describió el historiador.

Según su punto de vista, Sacheri sostuvo: “Creo que los seres humanos somos un poco prejuiciosos, pero cuando estudiás, no importa qué, tenés que dejar todo eso al margen. Todos cargamos con esas caras, pero el tema es alejarse”.

Eduardo Sacheri: “Creo que los seres humanos somos un poco prejuiciosos, pero cuando estudiás, tenés que dejar todo eso al margen" Santiago Filipuzzi

“Está en nuestra naturaleza [el prejuicio]; el tema es que no nos hagamos los puros. Me molesta cuando te hablan desde la pureza...”, concluyó Sacheri.

Es preciso remarcar que Los días de la Constitución 1852-1880 es el tercer libro de una saga de divulgación histórica que comenzó con Los días de la Revolución 1806-1820, Los días de la violencia 1820-1852 y culminará con un cuarto texto, Los días del progreso 1880-1916. Según su objetivo, estos ensayos pueden leerse como una extensión o un complemento de las clases de historia que el escritor ya no dará, después de una larga trayectoria como docente.