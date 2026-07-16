Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de julio, la temperatura rondará entre 17 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 17 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:22.
Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..