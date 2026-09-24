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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 29; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 25 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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