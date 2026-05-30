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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 31 de mayo, la temperatura rondará entre 10 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 31 de mayo
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 31 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 31 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:11.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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