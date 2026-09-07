Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 8 de septiembre el cielo estará None despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:14 y se pone a las 18:53.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: