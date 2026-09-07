¿Se corrió el techo? El dólar encontró una nueva barrera y reabre el debate sobre la estrategia oficial para contener la inflación

Durante gran parte de agosto, cada vez que el dólar mayorista se acercaba a los $1500 aparecía oferta y el tipo de cambio volvía a quedar contenido. Aunque no formaba parte del esquema de bandas cambiarias, el mercado empezó a atribuirle a ese valor una suerte de “techo ficticio” que había puesto el Gobierno, en un intento para contener la inflación. Sin embargo, a pesar de que ese límite fue superado dos semanas atrás, en septiembre pareciera que esta cotización encontró una nueva zona de estabilidad alrededor de los $1512.

Se trata de un movimiento acotado, que representa un aumento de $12 o del 0,8%. Sin ir más lejos, este lunes el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1511,70, una suba de $3,34 frente al viernes pasado (+0,22%). Esta cifra está muy por debajo del techo del régimen de bandas cambiarias que se anunció el año pasado, que para hoy se prevé un límite de $1889,06.

“Desde el fixing de fines de julio, cuando se cerró el tema del dólar linked y se produjo esa venta de dólares del Tesoro, se estableció un techito en torno de los $1500 y se empezó a defender ese nivel de cobertura. Se notó en términos de volatilidad: si se toma la mediana durante todo el fixing, hacia fines de agosto la volatilidad se reduce porque el tipo de cambio está administrado. Después sube unos $12 o $13, alrededor de 0,8%, hasta los $1512-$1513, y parece que ese nivel pasó a funcionar como una nueva referencia. La inflación en alimentos subió un poco en julio, y que el Gobierno quiere mantener la inflación de bienes a raya”, analizó el economista Amílcar Collante.

Para el analista, la estrategia oficial se basa en contener al tipo de cambio, que en última instancia es una variable que impacta sobre los bienes transables (aquellos relacionados con el mercado exterior) y la inflación mayorista. Sin embargo, agregó que esta estrategia de administrar el dólar futuro, la inflación y el tipo de cambio “no es sustentable en el tiempo” porque el nivel de apreciación que tuvo esta cotización en el año ya es “importante”. Mientras que la inflación fue del 19,3% hasta julio, el dólar mayorista se mantuvo relativamente estable desde marzo y hasta el momento subió apenas un 3,5% nominal.

Dólar y Techo pic.twitter.com/6fLa5O8rS1 — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) September 2, 2026

“Más que una flotación plena, empieza a verse una dinámica de pequeños escalones: cuando sostener cierto nivel genera demasiada presión sobre las tasas, el Gobierno tolera una depreciación acotada y vuelve a buscar estabilidad algo más arriba. En las últimas ruedas, además, apareció algo más de ruido en futuros y dollar-linked, señal de que la administración cambiaria sigue activa. La pregunta que empieza a dominar la discusión hacia adelante es cuánto margen tiene el Gobierno para darle aire a una actividad que perdió impulso sin resignar los equilibrios que construyó hasta acá, especialmente a medida que se acerca el calendario electoral”, coincidieron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

Para la consultora Romano Group, la intención de mantener ahora el tipo de cambio en torno a los $1510 se fundamenta en el afán desinflacionario del Ministerio de Economía. Si el dólar se mantiene estable, la dinámica de precios no se ve tan afectada, sobre todo en el contexto de una economía donde los argentinos atesoraron unos US$15.150 millones en lo que va de 2026.

“El Ministerio de Economía mostró algo de pragmatismo en esta ‘pelea’ entre actividad e inflación, donde dejar correr algo el tipo de cambio le podría generar algo más de inflación, aunque algo más de dinamismo en la actividad, mientras que intentar mantener el dólar calmo podría presionar más sobre la situación crediticia (por efecto tasa e incertidumbre) y consecuentemente, no apuntalar la actividad. Esto es algo que creemos fundamental de cara a las elecciones de 2027 y allí es donde se plantea el dilema: la actividad y los salarios reales serán determinantes en la fortaleza o no de la posición oficialista”, agregó.

Evolución del tipo de cambio real. Fuente: GMA Capital

Para GMA Capital, la incógnita es cuál es la regla implícita que habrá hacia adelante. Una posibilidad que contemplan es que el Gobierno vuelva a convalidar una depreciación nominal cercana al 2% mensual, como al comienzo de la gestión. Otra es que busque acompañar más de cerca la inflación para mantener relativamente estable el tipo de cambio real. Una tercera alternativa es que simplemente permita una mayor flexibilidad y deje que el dólar suba gradualmente cuando las condiciones del mercado lo requieran.

“A medida que nos adentremos más en el ‘modo electoral’, entiendo que todo va a estar más intervenido: el dólar o la suba de tarifas, porque el Gobierno administra estas cuestiones. En septiembre tenés oferta de dólares financieros, porque hay empresas y provincias (como San Juan) que colocan deuda y, como entran los dólares financieros al mercado, se calma un poco el tipo de cambio y hará que no se vaya arriba de los $1512. Ahora, si viene otro aluvión de demanda y no hay oferta en octubre, vuelve este tema y capaz tenga que subir un poco más la tasa de interés. Porque no sube la tasa para evitar la dolarización, sino que es consecuencia de la cobertura”, agregó Collante.