Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 19 y 29; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 1 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 1 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:06 y se pone a las 19:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia tras la polémica salida de Lencina con denuncias por "destrato"
    1

    El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia tras la polémica salida de Lencina con denuncias por “destrato”

  2. Los Milei refuerzan su vínculo con la iglesia evangélica antes de la visita del papa León XIV
    2

    Los Milei refuerzan su vínculo con la iglesia evangélica antes de la visita del papa León XIV

  3. Colapinto mejoró y terminó delante de su compañero Gasly antes de la clasificación
    3

    Franco Colapinto quedó 12° en los entrenamientos del Gran Premio de México, delante de su compañero Gasly

  4. Casi lo mata una cubierta suelta, chocó al lograr su único triunfo en F1 y se murió de una forma insólita
    4

    Vittorio Brambilla, “El Gorila de Monza”: de mecánico a ser el piloto más rústico de F1 y que murió de forma insólita