Los posteos del padre de la familia muerta en su casa de Merlo: es el principal sospechoso

El hallazgo de los cinco integrantes de una familia en el barrio de Mariano Acosta conmociona al partido bonaerense de Merlo. Según las primeras investigaciones, Soihit Meza Mahatma Eyvind, de 44 años, asesinó a su esposa Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y a sus tres hijos Dan Velkan (14), Alan Nehru (12) y Nicole (10) y luego se suicidó.

La familia hallada muerta en Merlo

Los cuerpos fueron encontrados el viernes, luego de que los compañeros de trabajo de la mujer, que era analista de sistemas, se alertaran porque ella no contestaba los llamados.

Los agentes policiales encontraron a la familia en la habitación de la casa. Mientras que la mujer y sus hijos presentaron dos heridas de bala cada uno, el hombre tenía un disparo en la cabeza y el arma homicida entre sus piernas.

Todos eran venezolanos y habían llegado a la Argentina en 2016.

Los posteos

El principal acusado había publicado en su cuenta de Facebook fotos y videos en los que aparecía con armas de fuego y practicando tiro. El material data del 4 y 6 de octubre.

El hombre acusado de matar a su familia en Merlo

El arma de las imágenes es una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo que estaba entre sus piernas. “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”, le respondió a un usuario que le comentó: “Buenos tiros”.

En 2017, Eyvind escribió en un foro de Facebook de venezolanos en la Argentina y le respondió a un usuario que pedía consejos para irse de Caracas a Buenos Aires.

“Me vine con US$300. Hace un año me metí en el hostel más barato, en una habitación compartida con cinco personas más, pedí una caja medio grande y la llene de pasta, salsa, arroz galletas de soda y mermelada. El hostal me daba el desayuno y yo después cenaba galleta y almorzaba pasta o arroz y completaba con un huevo frito. Moraleja: véngase con esa plata sin miedo. Yo ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos, no dejes que te digan que no se puede”, dijo.

El caso

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, el hecho se produjo en la calle Mercedes al 2400. La familia hacía algo más de tres meses que se había mudado al barrio.

Cuando el personal policial se acercó a la casa los agentes saltaron la reja porque nadie les abría. Desde afuera se veía que estaban los autos de la pareja estacionados. Tras el hallazgo de los cuerpos, vecinos dijeron a las autoridades que escucharon detonaciones en la madrugada del jueves pero que no lo habían denunciado.

La casa donde fue asesinada una familia en Merlo

Fuentes policiales agregaron que los cuerpos de la mujer y sus tres hijos presentaban dos disparos en la cabeza, mientras que su marido tenía una herida de bala, también en la cabeza.

El caso quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI N°8 de Morón. Los investigadores descartan la presencia de terceras personas en la escena, por lo que la principal hipótesis es la del cuádruple homicidio seguido de suicidio.

La fiscal ordenó la las autopsias de rigor para constatar los causales de muerte.