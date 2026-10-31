La zona de Buenos Aires a la que más gente se muda suma proyectos de lujo

Si de crecimiento se habla, existe una zona del conurbano bonaerense que, al igual que zona norte, vive un boom potenciado principalmente por la pandemia y que se consolida cada vez más: Canning, la gran aldea al sur de la ciudad de Buenos Aires.

Ubicado a 40 minutos de CABA, sobre la Ruta 58, se encuentra el corredor verde que sumó gran cantidad de barrios cerrados en los últimos años, elegidos principalmente por familias que buscan tranquilidad y seguridad, y que hoy cuenta con nuevos proyectos que poco a poco empiezan a tomar forma.

El crecimiento de la zona se puede ver en los números: la población crece y mucho. De acuerdo a los datos del último censo de 2022, el corredor de Canning, que incluye áreas de varios partidos (Ezeiza, San Vicente, Esteban Echeverría y Presidente Perón), cuenta con alrededor de 18.500 habitantes, pero en los 90 apenas tenía 4100, según Poblaciones.org. Es decir, la localidad creció un 346,25% en poco más de 30 años.

Un nuevo desarrollo urbanístico de 16.000 m2, que demandará una inversión de US$30.000 se suma al sur del conurbano bonaerense

La expansión de barrios cerrados fue un factor clave en la transformación urbana y actualmente, la región alberga más de 60 urbanizaciones, incluyendo clubes de campo, barrios privados y condominios de alta gama. Además, la optimización de la Ruta Provincial 52/58 y la extensión del Camino del Buen Ayre sirvieron como catalizadores de valor garantizando una buena conectividad con la Ciudad.

Los especialistas de la zona coinciden en que hoy “hay mucho interés y demanda”, hecho que se evidencia en las ventas activas.

En la zona hay otro emprendimiento que sorprendió a los vecinos. Sobre un lote de 70 hectáreas -más grande que Puerto Madero, que abarca una superficie de casi 50 hectáreas- en el que funcionaba un campo de golf de 18 hoyos, se plantea Distrito Canning, que realiza la desarrolladora Portland. El proyecto de más de US$100 millones de inversión buscará preservar parte de ese patrimonio natural como eje central de su diseño. Es un desarrollo abierto y de usos mixtos, pensado para integrar vivienda, trabajo, educación y servicios en un mismo entorno.

Distrito Canning se desarrolla en 70 hectáreas

Boquete, de Toribio Achával, la inmobiliaria que lo comercializa Distrito Canning explica que este nuevo emprendimiento viene a resolver muchas de las necesidades de una demanda insatisfecha en la zona debido al crecimiento de los últimos años. “Será una ciudad donde todo está cerca, los edificios son modernos, los servicios públicos son de última generación y la vida se desarrolla con seguridad y armonía. Es decir, como una ciudad del primer mundo”, detalla.

“Canning creció muchísimo en los últimos 20 años, como ninguna otra zona del Gran Buenos Aires, y hoy no da abasto con la demanda que existe para locales comerciales, oficinas y departamentos residenciales de media densidad”, señala Boquete.

Coincide Nicolás Dure, fundador de la desarrolladora ND Group, quien afirmó que:“Canning dejó de ser una promesa: hoy es una de las zonas con mayor crecimiento del sur del Gran Buenos Aires”. De hecho, el empresario avanza con un desarrollo urbanístico de 16.000 m2 que demandará una inversión de US$30.000 millones. El complejo lleva el nombre de LUMÉ by Fontenla, Retail & Luxury Residences, integra unidades residenciales con un paseo de compras.

LUMÉ by Fontenla, Retail & Luxury Residences, integra unidades residenciales con un paseo de compras

Tendrá 39 unidades, con un valor de metro cuadrado de US$2800 y con tipologías que van desde los dos hasta los cuatro ambientes (de 53 a 290 m2), además de dos lofts de 170 metros cuadrados. También tendrá nueve Luxury Residences, es decir unidades de más de 300 m², con un precio de US$3500/m2. “La novedad es que se entregarán totalmente equipadas y con un proyecto de interiorismo a cargo de Fontenla, la firma de mobiliario y diseño de autor”, comenta Dure, quien estima terminar la obra en 2030.

“La propuesta arquitectónica aprovecha al máximo su ubicación con vistas abiertas al fairway del golf y suma dos parques lineales propios: Iris Park y Siena Park, pensados para integrarse al entorno natural de la zona”, amplia Dure quien, con su desarrolladora, tiene fuerte presencia en la zona, con proyectos como Dharma, un desarrollo de 8.000 m² que, según comentó, ya están entregando unidades.

Respecto a este proyecto, el empresario agrega que hay financiación para adquirir las unidades: 30% al boleto y 48 cuotas en dólares para las Mix Residences, y 30% al boleto y 60 cuotas en dólares para las Luxury.

Una zona que suma marcas

Los servicios también son clave en la zona. Por eso se sumará un paseo comercial de 4000 m2 de nueve locales de entre 150 y 400 m2, que albergarán a marcas como MacStation, entre otras. En la misma línea, el plan de Distrito Canning, incluye incorporar servicios que hoy escasean, como propuestas de salud, educación, comercios y gastronomía de calidad, además de generar un espacio urbano público ordenado y con reglas claras de convivencia”, cuenta Nicolás Corvalán, director de proyecto de Grupo Portland.

La propuesta se estructura como un ecosistema integrado que combinará viviendas, oficinas, instituciones educativas (colegios y universidades), espacios comerciales y gastronómicos, y servicios esenciales, incluyendo un centro médico.

Entre las marcas ya confirmadas figuran el supermercado Jumbo, Kansas, Banco Santander y el Sanatorio Otamendi, lo que anticipa una fuerte apuesta por dotar al área de infraestructura y vida urbana.

Es un desarrollo abierto y de usos mixtos pensado para integrar vivienda, trabajo, educación y servicios en un mismo entorno

La primera etapa incluirá el desarrollo de Open Office y Open Residences, junto con un paseo comercial gastronómico vinculado al Canning Mall y un frente comercial sobre la Ruta 58. En esta fase inicial se construirán aproximadamente 330 unidades de dos, tres y cuatro ambientes distribuidas en tres edificios residenciales, dos edificios de oficinas y cuatro naves comerciales de gran escala. Asimismo, se proyecta el primer outlet premium de la zona sur, marcando un punto de inflexión en la oferta comercial regional.

Los valores de lanzamiento de las unidades se distribuyen de la siguiente manera: las residencias se comercializan a partir de US$120.000, las oficinas desde US$125.000 y los locales comerciales desde US$150.000.