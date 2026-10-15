Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 22; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Es la hija de una gran estrella, triunfó en la moda y ahora brilla en el cine junto a Al Pacino
    1

    Ever Anderson: es hija de una gran estrella, triunfó en la moda y ahora brilla en el cine junto a Al Pacino

  2. Julieta Prandi habló por primera vez tras anunciar su separación
    2

    Julieta Prandi habló por primera vez tras anunciar su separación: “Estoy avergonzada”

  3. Lewis Hamilton restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado
    3

    Lewis Hamilton, de 41 años: restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado

  4. El crecimiento explosivo de Vaca Muerta pone al país a punto de romper una barrera que nunca logró cruzar
    4

    Más inversión, más exportaciones y menos subsidios: cómo Vaca Muerta cambió la ecuación energética