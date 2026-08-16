LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 17 de agosto
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará None nublado con tormenta fuerte por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:35.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Déjà vu político y “ningunismo” social
    1

    Déjà vu político y “ningunismo” social

  2. Con Milei, los fondos fiduciarios acumularon US$3000 millones de superávit y se usaron para financiar al Tesoro
    2

    Con Milei, los fondos fiduciarios acumularon US$3000 millones de superávit y se usaron para financiar al Tesoro

  3. ¿A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue hoy?
    3

    Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 16 de agosto

  4. Victor Glover, piloto del Artemis II: “La vida en Orión era íntima, éramos un solo organismo”
    4

    Victor Glover, piloto del Artemis II: “La vida en Orión era íntima, éramos un solo organismo”