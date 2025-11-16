LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 24;

El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 17 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 17 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:32.

Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

