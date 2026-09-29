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Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 30 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 30 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:39 y se pone a las 18:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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