Murió un periodista de investigación que hace una semana fue víctima de un salvaje ataque dentro de su casa

SANTA FE.- Tras agonizar nueve días, tras un salvaje ataque atribuido a un joven deportista que sería su pareja, falleció este martes el periodista Roberto “Dete” Bordón, de 53 años, reconocido por sus investigaciones para su programa diario en una emisora de Vera, 256 kilómetros al norte de esta capital.

Bordón estaba internado en el Hospital Central de Reconquista desde el 20 de este mes como consecuencia de un severo traumatismo de cráneo, producto de una violenta agresión con un objeto contundente que le propinó el joven, a lo que se habría sumado una infección intrahospitalaria, según trascendió.

Sus familiares confirmaron que el deceso se produjo a las 4.30 de hoy. Los restos de Bordón fueron velados en Vera y sus familiares lo despidieron con palabras cargadas de dolor, recordando especialmente su trayectoria periodística y su pasión por el fútbol.

Uno de sus sobrinos —Bordón no tenía hijos— dijo: “Te vamos a extrañar muchísimo; nos quedamos con lo mejor de vos: tu sonrisa, tus programas de radio y todos esos momentos que quedan para siempre en nuestros corazones; trataremos de hacer justicia por vos, Detective”.

A la par, familiares, vecinos y amigos resaltaron el pedido de justicia. “El deseo de toda la comunidad es que se esclarezca lo ocurrido y que quienes resulten responsables respondan ante la Justicia”, señaló María, vecina del barrio donde residía el periodista.

El caso

El domingo 20, a media mañana, Bordón fue hallado gravemente herido en su casa por su hermana, quien acudió al lugar preocupada porque no podía establecer comunicación telefónica con el periodista.

La mujer dio aviso al 911; a los pocos minutos arribaron al lugar policías y paramédicos. Comprobada la lesión en la parte posterior de la cabeza, trasladaron a Bordón al Hospital de Reconquista, donde ingresó a terapia intensiva. Pocas horas después fue sometido a una intervención quirúrgica dada la gravedad de las lesiones recibidas.

Los investigadores trabajaron para establecer el carácter y la mecánica de las lesiones. Como resultado de esas averiguaciones, trascendió que el agresor utilizó un elemento de mucho peso con el cual impactó en la cabeza de la víctima, que se desplomó en un charco de sangre.

Fue así que, de inmediato, la policía detuvo a Fernando Adrián Vera, quien posteriormente fue imputado por intento de homicidio y permanece en prisión preventiva, mientras que su hermano, también demorado, fue liberado horas después; según los investigadores, habría ayudado al victimario a escapar del lugar.

Como consecuencia del trágico desenlace, el abogado querellante de la familia, Sixto González, explicó que, en el marco de los artículos 93 y 281 del Código Procesal Penal, solicitarán en las próximas horas la adecuación de la calificación legal provisoria —que pasará de homicidio simple en grado de tentativa a homicidio— e insistirán en que se aplique la agravante del vínculo por la relación que Vera mantenía con la víctima.

Fuentes policiales explicaron que, en principio, los investigadores no encontraron indicios de un delito contra la propiedad. La billetera, el dinero y otros elementos de valor pertenecientes a Bordón permanecían en el lugar.

“Las primeras observaciones podrían ser compatibles con un escenario de pelea”, explicó aquel día un vocero policial.

La investigación continuará con el análisis de la escena, los informes médicos y la intervención del fiscal que sea asignado al caso por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).