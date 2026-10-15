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Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Rosario para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará con cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del None por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 19:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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