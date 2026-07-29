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Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de julio, la temperatura rondará entre 16 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rosario para el 29 de julio
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 29 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 29 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 18:43.

Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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