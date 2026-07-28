Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera, considerada desaparecida de la dictadura de Pinochet, estaba con vida en la Argentina

SANTIAGO (AP).- La Justicia de Chile confirmó este lunes que un análisis genético estableció con una probabilidad superior al 99,99% que la profesora Bernarda Rosalba Vera Contardo, residente desde hace años en la ciudad bonaerense de Miramar, es la misma persona que figuraba en los registros oficiales chilenos como víctima de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Álvaro Mesa Latorre, ministro para causas de Derechos Humanos del Poder Judicial de Chile, comunicó el resultado del estudio a los familiares y dispuso el secreto de sumario en el expediente judicial.

De acuerdo con la resolución, las pruebas biológicas arrojaron una coincidencia genética superior al 99,9999% con la docente, cuyo nombre permanecía desde hacía más de cinco décadas en los listados oficiales de personas desaparecidas durante el régimen militar.

Bernarda Vera vive actualmente en la localidad de Miramar

El caso cobró nuevo impulso en septiembre de 2025, cuando un informe de la señal Chilevisión localizó a una mujer que residía en las cercanías de Miramar y utilizaba documentación argentina con fecha de nacimiento del 4 de febrero de 1949. Ese dato coincidía en día y mes con el registro de Vera Contardo, aunque presentaba una diferencia de tres años respecto de su año de nacimiento consignado en Chile, 1946.

Los antecedentes oficiales señalaban que la docente y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria había sido vista por última vez en octubre de 1973 en la comuna de Panguipulli, en el contexto de la denominada masacre de Liquiñe, en la que obreros y campesinos fueron detenidos, asesinados o desaparecidos tras el golpe de Estado.

Diversos informes institucionales la consideraban desaparecida luego de un operativo militar en la zona sur del país, razón por la cual fue incorporada a los registros de víctimas de desaparición forzada.

Bernarda Vera fue víctima de desaparición forzosa durante la dictadura de Pinochet RICKEY ROGERS - X00232

La investigación judicial posterior permitió reconstruir que Vera Contardo habría cruzado la cordillera hacia la Argentina junto con otras personas perseguidas políticamente. Según documentación incorporada a la causa, la familia del militante sueco Svante Grände declaró haberla recibido en Suecia en 1978 junto con su esposo y su hijo.

Registros de la Dirección de Migraciones sueca indican que ese año obtuvo visado y residencia, que recibió documentación oficial en 1984 y que en 1999 salió de Suecia con destino a la Argentina.

El Plan Nacional de Búsqueda chileno

Este proceso judicial se desarrolla dentro del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el expresidente de Chile Gabriel Boric. El proyecto busca reconstruir las trayectorias y aclarar el destino final de 1469 personas víctimas de desaparición forzada —1092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados cuyos cuerpos nunca entregaron— durante la dictadura militar.

El régimen de Augusto Pinochet, iniciado el 11 de septiembre de 1973 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, dejó más de 40.000 víctimas entre ejecutados, desaparecidos, torturados y detenidos. Hasta la firma del decreto estatal, los organismos oficiales contabilizaban haber encontrado 317 personas.